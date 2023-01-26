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Коммерсантъ FM
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«Метеор» наладит производство

Какие лифты заменят Otis

Лифтовое оборудование ушедших производителей в России заменят на «Метеоры». Такое название получила российская компания, которая раньше была «дочкой» американской Otis Worldwide Corporation. «Метеор Лифт» будет выпускать под собственным брендом не только лифты, но и эскалаторы, и траволаторы. Первое время оборудование собираются импортировать из Китая, а также производить собственное. После ухода зарубежных компаний проблемы возникли с ввозом скоростных лифтов. Однако девелоперы смогли приспособиться. Они либо изменили проект, либо нашли производителей в дружественных странах. С подробностями — Елена Иванова.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Американский бренд Otis продал российский бизнес летом 2022 года, однако расставаться с рынком не торопится. Компания, похоже, собирается использовать схему поставок через китайских партнеров. Xizi Elevator Company производит оборудование Otis на своем заводе и по эксклюзивному контракту будет поставлять российскому «Метеору» запчасти.

Как на производстве лифтов сказался уход иностранных компаний

Как на производстве лифтов сказался уход иностранных компаний

Как это возможно, “Ъ FM” рассказал главный редактор информагентства «Строительство» Александр Гусев: «Все европейские и не только компании открыли свое производство в Китае. Otis строит завод, на котором производит, делает сборку, а потом китайцы говорят: "Давайте мы сделаем завод, только оно будет юридически принадлежать Китаю или китайской компании, на вашем же оборудовании, вам ничего не надо делать, но прибыль — 50 на 50, а хозяевами будем мы". Otis старается уйти и остаться в то же время, хотя, конечно, с меньшими возможностями».

При этом «Метеор Лифт» будет не только импортировать, но и выпускать свое оборудование. У компании есть собственное производство в России: завод в Санкт-Петербурге и завод по производству лебедок в Москве. На лифтовом заводе в Санкт-Петербурге производятся три собственные модели лифтов Meteor Classic, Meteor Evo и Meteor Evo Grand.

Весной из России ушли западные производители лифтов. Кроме Otis, это Kone, Schindler и ThyssenKrupp Elevator. Они занимали примерно пятую часть рынка. Их оборудование пользовалось спросом в основном у девелоперов небоскребов, крупных ТЦ и жилья бизнес-класса.

В других зданиях проблем с импортозамещением не возникнет, уверен исполнительный директор Национального лифтового союза Петр Харламов: «Российские производители делают типовые лифты, которые устанавливают, например, в стандартных девятиэтажках. Они полностью закрывают спрос. Если мы говорим о новом строительстве, то тут мы пока еще не готовы делать все сами. Скоростные и высокоскоростные лифты для высотных зданий в России пока только разрабатываются, их выпуск начнется в ближайшие годы, но это не сегодня и не в 2023-м».

Проблемы с импортом скоростных лифтов летом 2022 года пугали девелоперов. Они предполагали, что сроки сдачи некоторых объектов придется сдвинуть, а само жилье может подорожать. Сейчас ситуация не кажется катастрофической, отметила управляющий партнер Инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт.

Тем не менее, внезапные расходы застройщики действительно могут переложить на потребителей, отмечает собеседница “Ъ FM”: «Кто-то пошел на перепроектирование, корректировку, а кто-то упорно пытался завезти импортные лифты всяческими способами.

Как «Метеор» мечтает оторваться от Otis

Некоторые выбрали совсем простой путь и нашли альтернативу в дружественных странах либо через Китай и Турцию. Завозили и греческие, и французские лифты. Просто все стало дороже. Этот рост либо убирается из прибыли, но я сомневаюсь, скорее всего, он перекладывается на покупателя».

По итогам 2021 года лидером российского рынка был Щербинский лифтостроительный завод. Он занимал долю в 20%. Собеседники “Ъ FM” надеются, что не будет простаивать и бывший завод Otis в Санкт-Петербурге. «Метеор» обещал в будущем локализовать производство.

Вместе с планами по импорту из Китая у компании появился талисман —хоккеист из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!». А как подчеркивает РБК по сюжету герои команды «Метеор» не стесняются пускаться на хитрости.

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