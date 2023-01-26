«Метеор» наладит производство

Лифтовое оборудование ушедших производителей в России заменят на «Метеоры». Такое название получила российская компания, которая раньше была «дочкой» американской Otis Worldwide Corporation. «Метеор Лифт» будет выпускать под собственным брендом не только лифты, но и эскалаторы, и траволаторы. Первое время оборудование собираются импортировать из Китая, а также производить собственное. После ухода зарубежных компаний проблемы возникли с ввозом скоростных лифтов. Однако девелоперы смогли приспособиться. Они либо изменили проект, либо нашли производителей в дружественных странах. С подробностями — Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Американский бренд Otis продал российский бизнес летом 2022 года, однако расставаться с рынком не торопится. Компания, похоже, собирается использовать схему поставок через китайских партнеров. Xizi Elevator Company производит оборудование Otis на своем заводе и по эксклюзивному контракту будет поставлять российскому «Метеору» запчасти.

Как это возможно, “Ъ FM” рассказал главный редактор информагентства «Строительство» Александр Гусев: «Все европейские и не только компании открыли свое производство в Китае. Otis строит завод, на котором производит, делает сборку, а потом китайцы говорят: "Давайте мы сделаем завод, только оно будет юридически принадлежать Китаю или китайской компании, на вашем же оборудовании, вам ничего не надо делать, но прибыль — 50 на 50, а хозяевами будем мы". Otis старается уйти и остаться в то же время, хотя, конечно, с меньшими возможностями».

При этом «Метеор Лифт» будет не только импортировать, но и выпускать свое оборудование. У компании есть собственное производство в России: завод в Санкт-Петербурге и завод по производству лебедок в Москве. На лифтовом заводе в Санкт-Петербурге производятся три собственные модели лифтов Meteor Classic, Meteor Evo и Meteor Evo Grand.

Весной из России ушли западные производители лифтов. Кроме Otis, это Kone, Schindler и ThyssenKrupp Elevator. Они занимали примерно пятую часть рынка. Их оборудование пользовалось спросом в основном у девелоперов небоскребов, крупных ТЦ и жилья бизнес-класса.

В других зданиях проблем с импортозамещением не возникнет, уверен исполнительный директор Национального лифтового союза Петр Харламов: «Российские производители делают типовые лифты, которые устанавливают, например, в стандартных девятиэтажках. Они полностью закрывают спрос. Если мы говорим о новом строительстве, то тут мы пока еще не готовы делать все сами. Скоростные и высокоскоростные лифты для высотных зданий в России пока только разрабатываются, их выпуск начнется в ближайшие годы, но это не сегодня и не в 2023-м».

Проблемы с импортом скоростных лифтов летом 2022 года пугали девелоперов. Они предполагали, что сроки сдачи некоторых объектов придется сдвинуть, а само жилье может подорожать. Сейчас ситуация не кажется катастрофической, отметила управляющий партнер Инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт.

Тем не менее, внезапные расходы застройщики действительно могут переложить на потребителей, отмечает собеседница “Ъ FM”: «Кто-то пошел на перепроектирование, корректировку, а кто-то упорно пытался завезти импортные лифты всяческими способами.

Некоторые выбрали совсем простой путь и нашли альтернативу в дружественных странах либо через Китай и Турцию. Завозили и греческие, и французские лифты. Просто все стало дороже. Этот рост либо убирается из прибыли, но я сомневаюсь, скорее всего, он перекладывается на покупателя».

По итогам 2021 года лидером российского рынка был Щербинский лифтостроительный завод. Он занимал долю в 20%. Собеседники “Ъ FM” надеются, что не будет простаивать и бывший завод Otis в Санкт-Петербурге. «Метеор» обещал в будущем локализовать производство.

Вместе с планами по импорту из Китая у компании появился талисман —хоккеист из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!». А как подчеркивает РБК по сюжету герои команды «Метеор» не стесняются пускаться на хитрости.

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