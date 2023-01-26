«Метеор» мечтает оторваться от Otis

Бывшее российское подразделение международной компании Otis Worldwide Corporation после смены владельцев и ребрендинга планирует на 50% увеличить производство — с 10 тыс. до 15 тыс. подъемных машин. С 27 января лифты и оборудование компании будут производиться под маркой «Метеор Лифт». Представители компании уверены, что работа под новым брендом позволит не только полноценно продолжить работу компании, но и нарастить портфель заказов, а также занять до 75% рынка.

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ "Представители компании уверены, что работа под новым брендом позволит не только полноценно продолжить работу компании, но и нарастить портфель заказов"

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На заводе бывшего производителя лифтов Otis в Санкт-Петербурге 25 января представили новую торговую марку «Метеор Лифт». Такое название теперь будет носить сама компания, а также выпускаемая продукция. Ребрендинг стал частью сделки по приобретению российских активов Otis Worldwide Corporation холдингом S8 Capital, который приобрел 100% активов компании летом 2022 года. 23 декабря 2022 года юридическое название компании ООО «ОТИС Лифт» было изменено на ООО «Метеор Лифт». Подразделения московского региона АО «МОС ОТИС» и ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт» находятся в процессе переименования. Сейчас холдингу S8 Capital принадлежат 48 филиалов Otis по всей России, в том числе завод, находящийся в Петербурге. Сумма сделки не раскрывается.

Управляющий директор S8 Capital Торнстен Шуберт на пресс-конференции по случаю ребрендинга заявил: «Наша цель — обеспечить не менее 75% покрытия коммерческого сегмента рынка вертикального транспорта в России, предоставив заказчикам доступ ко всей продуктовой линейке: от стандартных лифтов эконом-класса до премиум-сегмента скоростных и высокоскоростных лифтов, а также эскалаторов и траволаторов».

В настоящий момент петербургский завод производит до 10 тыс. лифтов в год. По заявлению генерального директора «Метеор Лифт» Игоря Майорова, в планах компании увеличить производительность предприятия до 15 тыс. На предприятиях работают около 2 тыс. человек. Несмотря на ребрендинг и приостановку работы в марте 2022 года из-за начала специальной военной операции, количество персонала на заводе было увеличено на 16% и сейчас достигает около 2 тыс. человек. На обслуживании компании находятся 44 тыс. лифтов.

Сейчас в России работают более 20 российских производителей такого оборудования, но, по сообщению Минпромторга, почти 30% лифтов в 2021 году завезено из-за границы. По данным министерства, на лифты из Европы, США и других западных стран пришлось 13%, и еще 15% — на Белоруссию.

По заявлению господина Майорова, чтобы не зависеть от поставок из-за рубежа, компания подала заявку на разработку отечественного частотного преобразователя, который сейчас необходимо импортировать. В пресс-службе компании отметили, что в ближайшие три года «Метеор Лифт» совместно с российскими научно-производственными предприятиями, которые будут определены позднее, проведет ряд научно-исследовательских работ по освоению и запуску в производство данных механизмов. Стоимость всего проекта составит 143 млн рублей, из которых 70% будет покрыто за счет гранта Министерства промышленности и торговли РФ. Оставшиеся 48 млн рублей ООО «Метеор Лифт» предстоит привлечь из собственных средств. Конечная цель программы — полный отказ от импорта и повышение технологической устойчивости лифтовой отрасли в России. Лифтовая компания подготовила и уже подала полный пакет документов в Государственную информационную систему промышленности (ГИСП) для включения своей продукции в реестр российского производителя.

Екатерина Рязанова