Tesla удвоила прибыль в 2022 году

Tesla представила отчетность за четвертый квартал и 2022 год в целом. Выручка автопроизводителя за квартал выросла на 37%, до $24,3 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 59%, составив $3,7 млрд. Эти результаты оказались чуть лучше прогнозов аналитиков. Выручка Tesla в 2022 году в целом выросла на 51%, до $81,5 млрд, чистая прибыль — на 128%, до $12,6 млрд.

Как ранее сообщала Tesla, в четвертом квартале она поставила 405 тыс. электромобилей — меньше, чем ожидали аналитики. Это было связано со снижением продаж в Китае, в том числе из-за локдаунов, сильной конкуренцией с другими производителями электромобилей и перебоями с поставками. В таких условиях Tesla за последние месяцы несколько раз объявляла о значительных скидках и снижениях цен на свои электромобили — в США цены снизились на 20%.

Tesla прогнозирует, что поставки в 2023 году вырастут на 37%, до 1,8 млн электромобилей, тем самым темпы роста несколько снизятся в сравнении с 2022 годом (40%). По мнению аналитиков, на результаты компании в текущем году повлияет сложная макроэкономическая ситуация. «Даже небольшое охлаждение спроса будет иметь значительное влияние на прибыль»,— считает аналитик компании Hargreaves Lansdown Софи Лунд-Йейтс.

Акции Tesla после публикации отчетности выросли на 5,5%.

Яна Рождественская