Reuters: в конце 2022 года Tesla поставила меньшее число автомобилей, чем прогнозировалось

Американская компания Tesla отчиталась о рекордной выручке в четвертом квартале 2022 года. Однако, как отмечает Reuters, оценки не учитывают прогнозы Уолл-стрит, обремененным проблемами логистики, замедлением спроса, ростом процентных ставок и опасениями рецессии.

По данным Refinitiv, за последние три месяца 2022 года Tesla поставила 405 тыс. автомобилей по сравнению с ожиданиями Уолл-стрит в 431 тыс. автомобилей. Одной из главных причин такого результата Tesla аналитики называют низкий спрос на крупнейшем в мире автомобильном рынке — в Китае, а также сильную конкуренцию со стороны Ford Motor Co (F.N), General Motors Co (GM.N) и стартапов, таких как Rivian Automotive (RIVN.O). На поставки электромобилей также повлияли нехватка микрочипов и локдауны в Китае.

В 2022 году акции Tesla упали на 65% Это стало худшим годом с момента выхода на биржу в 2010 году. За год капитализация Tesla сократилась втрое — в начале года она оценивалась в $1,2 трлн. За последнюю неделю года акции компании дешевели на $85 млрд.

Анастасия Ларина