Tesla вдвое увеличила скидку на свои самые популярные электромобили в США

Tesla предлагает своим клиентам в США приобрести до конца года электромобили Model 3 и Model Y со скидкой $7,5 тыс. Это вдвое больше, чем компания предлагала до сих пор.

На этот шаг компания Илона Маска пошла всего через пару дней после того, как Министерство финансов США отложило до марта введение ограничений на поддержку производителей электромобилей. В случае его введения покупатели электромобилей с 1 января могли бы рассчитывать на налоговый вычет в размере $3,75 тыс. вместо $7,5 тыс., установленных властями ранее. Как только власти отложили введение новых правил, многие клиенты Tesla отменили заказ или отложили покупку до января, чтобы дождаться более выгодных условий. Поэтому Tesla решила установить скидку в размере $7,5 тыс. уже сейчас, чтобы избежать падения продаж под конец года.

Компания Илона Маска в рамках презентации финансовых показателей за третий квартал года заявила, что поставленная ранее цель продать 1,4 млн автомобилей в этом году, скорее всего, не будет выполнена. На поставки электромобилей в нынешнем году негативно влияла нехватка микрочипов и локдауны в Китае. Кроме того, спрос на электромобили компании в КНР оказался ниже прогнозируемого, из-за чего Tesla намерена сократить объем производства на своем заводе в Шанхае.

Кирилл Сарханянц