Администрация Байдена: новые поставки вооружений должны помочь Украине вернуть Крым

Высокопоставленный представитель администрации президента США в ходе брифинга 25 января заявил, что поставки нового вооружения помогут Украине не только в обороне, но позволят захватить утраченные территории, в том числе Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танк M1 Abrams

Фото: David Mdzinarishvili/File Photo, Reuters Танк M1 Abrams

Фото: David Mdzinarishvili/File Photo, Reuters

«Мы хотим убедиться, что у них есть подходящие мощности не только для защиты от России… но и возможность для возврата суверенной территории. Крым — это Украина»,— заявил представитель Белого дома на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Вместе с тем американский чиновник добавил, что Соединенные Штаты не указывают вооруженным силам Украины, куда наносить удары и где проводить наступательные операции.

Эти заявления последовали после того, как администрация президента США объявила о поставках Украине 31 танка M1 Abrams и 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания этих танков. Ранее сегодня правительство Германии объявило об отправке на Украину 14 танков Leopard 2 A6. Они будут доставлены, как заявили в Минобороны ФРГ, в течение трех-четырех месяцев.

Подробнее о том, что происходит на 336-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».