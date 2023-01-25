Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Администрация Байдена: новые поставки вооружений должны помочь Украине вернуть Крым

Высокопоставленный представитель администрации президента США в ходе брифинга 25 января заявил, что поставки нового вооружения помогут Украине не только в обороне, но позволят захватить утраченные территории, в том числе Крым.

Танк M1 Abrams

Танк M1 Abrams

Фото: David Mdzinarishvili/File Photo, Reuters

Танк M1 Abrams

Фото: David Mdzinarishvili/File Photo, Reuters

«Мы хотим убедиться, что у них есть подходящие мощности не только для защиты от России… но и возможность для возврата суверенной территории. Крым — это Украина»,— заявил представитель Белого дома на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Вместе с тем американский чиновник добавил, что Соединенные Штаты не указывают вооруженным силам Украины, куда наносить удары и где проводить наступательные операции.

Эти заявления последовали после того, как администрация президента США объявила о поставках Украине 31 танка M1 Abrams и 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания этих танков. Ранее сегодня правительство Германии объявило об отправке на Украину 14 танков Leopard 2 A6. Они будут доставлены, как заявили в Минобороны ФРГ, в течение трех-четырех месяцев.

Подробнее о том, что происходит на 336-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...