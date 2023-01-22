Эрдоган: всеобщие выборы в Турции пройдут на месяц раньше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президентские и парламентские выборы в этом году пройдут 14 мая. При этом ранее всеобщие выборы были запланированы на месяц позже — на 18 июня.

«Вы впервые проголосуете на выборах, которые состоятся 14 мая»,— сказал господин Эрдоган на встрече с молодежью в Бурсе, трансляцию которой вел TRT Haber. Реджеп Тайип Эрдоган будет выдвигаться на грядущих выборах от «Альянса народа», сформированном Партией справедливости и развития, а также Партией националистического движения.

Оппозиционные турецкие политики настаивали, что господин Эрдоган не сможет участвовать в выборах 2023 года. В случае победы это был бы третий президентский срок, что противоречит законодательству. Однако Минюст Турции заявил, что этот срок будет для господина Эрдогана вторым после того, как страна перешла от парламентской к президентской форме правления в 2018 году.

Подробнее о грядущих выборах — в материале «Даже у Турции есть выбор».

Анастасия Ларина