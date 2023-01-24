«Норникель» отсрочил строительство фабрики и плавильного комплекса из-за нехватки комплектующих

Из-за перебоев в поставках комплектующих и оборудования «Норникель» вынужден будет минимум на два года сдвинуть строительство новой Норильской обогатительной фабрики (НОФ-2) и третьего плавильного комплекса на Надеждинском металлургическом заводе (НМТ), заявил производственный директор компании Сергей Степанов.

«Значительная часть крупных проектов, таких как НОФ-2 или третий плавильный комплекс на Надеждинском метзаводе, отодвигается на пару лет точно, поскольку требуют замены поставщиков оборудования»,— сказал журналистам господин Степанов (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что еще одна причина, по которой сдвигаются сроки строительства НОФ-2,— трудности с доступностью финансирования. «Нужно сейчас оценить в текущих условиях, что и когда мы сможем профинансировать»,— отметил господин Степанов. Таким образом, сроки строительства фабрики сдвигаются на 2029 год, сообщил директор. На 2029 год также сдвигаются сроки строительства третьего плавильного агрегата НМТ, добавил господин Степанов.

По его словам, компания намерена в текущем году завершить фазу «Северного проекта 2.0», наращивать добычу на «Медвежьем ручье» и реализовать еще два-три средних проекта. Он отметил, что больше половины программ «Норникеля» на 2023 год не связаны с поставками высокотехнологичного оборудования. При этом компания рассчитывает получить часть законтрактованных деталей в текущем году, потому что они уже были изготовлены.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин в интервью РБК говорил, что из-за санкций, введенных против России после начала военной операции, его компания отказалась от планов выхода на другие рынки и была вынуждена, в частности, скорректировать логистические цепочки. При этом он напомнил, что против «Норникеля» не вводили санкций, но компания все равно вынуждена корректировать свою стратегию.

О планах «Норникеля» — в публикации «Ъ» «Профицит давит на никель».

Эрдни Кагалтынов