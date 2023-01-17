Региональным чиновникам и депутатам неофициально запретили отдыхать за границей

В России начали ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы страны после ряда скандалов, связанных с их отпусками. Официально запретить выезжать из страны местные власти не могут, но во многих субъектах действует «настоятельная рекомендация» на этот счет, выяснил «Ъ».

В частности, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников («Единая Россия») «настоятельно рекомендовал» депутатам и чиновникам региона «воздержаться от поездок в зарубежные страны». Губернатор Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) подписал распоряжение, согласно которому представителям органов власти до особого распоряжения «рекомендовано воздержаться» от зарубежных поездок.

Глава фракции ЕР в Тамбовской облдуме Юрий Плужников «в связи со сложившейся военно-политической ситуацией в стране и в мире» рекомендовал однопартийцам воздержаться от поездок за пределы страны. Рекомендация не выезжать за границу существует в Марий Эл, сообщили «Ъ» в пресс-службе главы республики. Аналогичные негласные запреты введены в Чувашии и Северной Осетии, заявили «Ъ» источники.

Подробности — в материале «Ъ» «Не нужен им берег дубайский».