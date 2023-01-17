Предупрежден — значит защищен

Российские бизнесмены переводили активы на детей и родственников весь февраль 2022-го. Они могли знать конкретную дату начала военной операции на Украине, считают в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями США. В прошлом году предприниматели из России провели подозрительные операции по всему миру на десятки миллиардов долларов, следует из отчета. В феврале финансовая активность бизнесменов была особенно заметна. Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Западные политики и СМИ предупреждали о начале боевых действий еще осенью 2021-го. По мере приближения к февралю прогнозы учащались, а вместе с ними и опровержения российских властей. 15 февраля Дмитрий Песков иронично советовал украинцам поставить будильник, чтобы не проспать начало. Примерно в это время юристы и управляющие активами российских бизнесменов, вероятно, не спали вообще, переводя трасты, счета и компании их детям, родственникам и деловым партнерам.

По данным The Guardian, например, Роман Абрамович это сделал еще в начале февраля. Он владел как минимум десятью трастами на Кипре и острове Джерси, но после реорганизации они стали принадлежать его семерым детям. О похожей активности сообщает и американская финразведка.

В январе и феврале 2022-го подозрительных операций из России было особенно много, рассказал Илья Шуманов из «Трансперенси Интернешнл — Р» (и организация, и господин Шуманов включены Минюстом в реестр иноагентов): «Этот отчет только один из кирпичиков в большой стене, которую мы сейчас складываем. Например, британские аналитики говорят о том, что "хавалу" — еще одну систему неформального перевода денежных средств из страны в страну, которая не попадает под систему валютного контроля, Россия активно использовала для вывода денег».

Кроме того, российские бизнесмены в начале прошлого года активно инвестировали в недвижимость и имущество за границей, скупали драгоценности и предметы искусства. В пример финразвездка США приводит нескольких неназванных фигурантов отчета, которые совершили крупные переводы своим детям, в основном в Америку, и эти деньги могли пойти на покупку недвижимости. В общем, попыток спасти активы от санкций было немало, и западные СМИ регулярно о них сообщают.

Но отреагируют ли на это власти? И могут ли заморозить имущество? Ответ делится на две части, и первая такой возможности США и ЕС не дает, подчеркнула руководитель юридической практики Grace Consulting Екатерина Орлова: «Если мы говорим о том, что эти сделки были совершены накануне специальной военной операции с целью предотвратить так называемый санкционный риск, то в текущей формулировке законодательства США и ЕС отсутствует правовая возможность их оспорить с точки зрения нарушения ограничений. Потому что санкции никогда не вводятся ретроспективно».

Впрочем, заморозка возможна по другим, напрямую несвязанным с санкциями причинам, продолжила эксперт: «Все-таки расследование проводила финансовая разведка, а она уполномочена в первую очередь отслеживать трансакции, которые независимо от СВО и так могли бы признаваться подозрительными. Весьма вероятно, что зарубежный правоприменитель будет раскручивать источник происхождения денежных средств, требовать налоговые декларации от олигархов, которые передали имущество».

При этом если не подтвердится, что средства получены законно, даже тот факт, что владеют ими, например, родственники, может не спасти активы от заморозки. Перспективы уже заблокированных счетов между тем все хуже. В декабре 2022 года президент США Джо Байден подписал бюджет, в котором содержатся поправки, позволяющие передавать имущество «российских олигархов» Украине. Однако большинства бизнесменов это скорее всего не коснется, заметил преподаватель университета Делавэра в США Сергей Костяев: «Там речь идет именно о средствах, полученных незаконным путем, ill-gotten money. Вероятно, установлен факт, в частности, отмывания средств.

Большинство активов останутся под санкциями, но если нет факта получения денег преступным путем, то эти деньги останутся в замороженном, но не конфискованном виде».

Вместе с тем с февраля 2022-го, по подсчетам агентства Bloomberg, российские миллиардеры лишились $93 млрд. А самые большие потери, по данным издания Forbes, понес владелец «Северстали» Алексей Мордашов — почти $11 млрд.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".