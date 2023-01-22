Отдых за рубежом пошел на взлет

Спрос на зарубежный отдых в февральские праздники вырос на треть. Как рассказали “Ъ FM” туроператоры, продажи путевок в Турцию, Египет и Таиланд год к году увеличились на 20-30%. Отчасти динамику объясняет недоступность европейских направлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В случае Таиланда спрос подстегивает также отмена связанных с COVID-19 ограничений, рассказал гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: «Впервые за много лет на февральские праздники выпадает сразу четыре выходных дня, кроме того, почти все страны наконец открыты, нет ограничений из-за COVID-19. Египет вырос процентов 20, потому что туда в этом году организовано много рейсов из разных городов. Турция выросла примерно на 10%, как и Объединенные Арабские Эмираты. Одновременно неплохо идут продажи и просто экскурсионных туров по этим направлениям.

Что касается дальних направлений, здесь однозначный лидер — Таиланд, особенно это важно для азиатской части РФ. Страна сняла все ограничения для россиян, и продажи туда выросли уже на тысячи процентов, потому что в прошлом году вообще не было прямых рейсов. Вместе с тем для россиян закрыты все горнолыжные курорты, потому что просто нет прямых рейсов, включая рейсы в Андорру, Болгарию, Словакию и Польшу. Между тем глубина бронирований снизилась в разы. Если в прошлом году февральские бронировали чуть ли не в ноябре, то сейчас их стали оплачивать буквально на прошлой неделе.

Все цены выросли, потому что в первую очередь подорожала перевозка. Например, билеты в обе стороны в Арабские Эмираты в прошлом году стоили 30 тыс. руб., а в этом чуть ли не 50 тыс. руб.».

Стоимость зарубежных путевок по отдельным направлениям выросла за год на 80%. Например, семидневные туры в Турцию с размещением в пятизвездных отелях на конец февраля сейчас стоят от 100 тыс. руб. на двоих. Но для многих россиян отдых в этом году окажется доступнее, чем в прошлом, отметил вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «Рубль продолжает укрепляться. В прошлом году в моменте он колебался у отметки 90. Сейчас же курс нацвалюты активно стимулирует россиян ехать за границу.

Наверное, текущий спрос можно охарактеризовать как немного аномальный, поскольку обычно период после Нового года не отмечался таким всплеском.

Россияне сейчас предпочитают бронировать и праздничные дни в феврале, и мартовские даты. Возможно, это связано с тем, что туристы пытаются зафиксировать текущее значение рубля по отношению к мировым валютам, чтобы просто не нести дополнительные траты в случае изменения курса. При этом среди профессионального турсообщества активно продвигается идея, что та же Турция летом подорожает в среднем на 30%. Вместе с тем по-прежнему очень востребованной остается Азия — Шри-Ланка, Таиланд. Все эти факторы ведут к тому, что конкуренция среди перевозчиков и операторов растет. Соответственно, та дополнительная маржа, которую брали во второй половине 2022 года за счет дефицита мест, постепенно сходит на нет, и отдых становится доступнее».

Вместе с тем снижение общего числа клиентов, готовых в февральские праздники выезжать за рубеж, фиксируют организаторы туров высокой ценовой категории. Из-за недоступности европейских горнолыжных курортов заметно вырос интерес к отдыху на Мальдивах и в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказала начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская:

«Есть небольшой всплеск продаж, процентов на 5-10. Мальдивы так же лидируют, как и в прошлом году. Тем, кому туда далеко добираться, готовы лететь пять часов до ОАЭ. Там, конечно, не совсем такая красивая экзотическая природа, но зато можно сходить на шопинг, что в сегодняшних условиях крайне важно. Третье место по сравнению с прошлым годом поменялось: раньше это была Турция, а в этом году открылся Таиланд. На Пхукет есть прямые рейсы. Кроме того, можно организовать любые комбинации за счет прямых рейсов в Бангкок. Таиланд, наверное, в два раза подорожал относительно допандемических времен. Только билет будет порядка 100 тыс. руб., так что нужно рассчитывать на 0,5 млн руб. в целом за тур, а если отдыхать на совсем широкую ногу, то и 1 млн руб. можно заплатить. Есть же отдельные виллы со своим бассейном и со множеством спален, изолированные от всех, и вы точно не встретитесь с китайскими туристами, которые могут занести COVID-19.

Сейчас турами озаботились в первую очередь те люди, которые еще пытаются поймать более или менее дешевые варианты. Но мы уже даже по стоимости билетов на регулярные авиалинии видим, насколько они становятся дороже именно на праздничные даты».

Самыми популярными российскими направлениями на конец февраля, по словам туроператоров, в этом году, помимо Москвы, стали сочинские горнолыжные курорты, города Золотого кольца, а также Санкт-Петербург.

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Елизавета Скобцова