В доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне нашли еще шесть засекреченных документов. Обыск длился около 12 часов. Как скандал с документами влияет на рейтинг президента
Германия может передать Украине 19 танков Leopard 2A5, сообщил журнал Der Spiegel. Эта устаревшая модель используется только для учений в качестве имитации танков противника. О дискуссиях по поставкам танков
США сохранят присутствие 4 тыс. военных в Румынии еще на девять месяцев. Об укреплении восточного фланга НАТО
Глава Минфина США Джанет Йеллен считает, что установить потолок цен на нефтепродукты из РФ будет сложнее, чем на нефть. Это связано с разной стоимостью разных видов нефтепродуктов, а также с важностью поставок на рынок российского дизельного топлива.
Первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин предложил убрать из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ» и другие произведения, которые, по его мнению, «не выдержали испытания временем». Политик обвинил Александра Солженицына в том, что тот «высосал из пальца многие факты» и «вымарал в грязи свою собственную Родину».
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Устроитель России
20 студентов из ДНР и ЛНР пожаловались, что их до сих пор не демобилизовали, несмотря на указ президента об отсрочке. Их запросы рассматривает рабочая группа по взаимодействию властей по вопросам мобилизации.
Турция воспринимает акцию у ее посольства в Стокгольме с сожжением Корана как нарушение Швецией соглашения о вступлении в НАТО. МИД Швеции заявил, что хотя в стране есть широкая свобода выражения мнений, это не значит, что власти поддерживают все эти мнения. О проблемах со вступлением Швеции в НАТО