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Коммерсантъ FM
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США сохранят присутствие 4 тыс. военных в Румынии еще на девять месяцев

Власти США решили продлить присутствие бригады 101-й воздушно-десантной дивизии в Румынии еще на девять месяцев. Американские военные отправились в страну в начале 2022 года для усиления восточного фланга НАТО. Контингент был увеличен до бригады летом.

Всего в состав бригады входят около 4 тыс. американских военных, они находятся на авиабазе «Михаил Когэлничану» меньше чем в 100 км от Украины. Как передает The New York Times со ссылкой на заявление военных, в течение двух месяцев будет произведена ротация. Военных сменит прибывающая из США бригада той же дивизии. Для командования войсками в Румынию отправятся штабные офицеры и генерал-майор из 10-й горнопехотной дивизии американской армии.

В январе США отправили Польше и Литве больше 1 тыс. единиц американской бронетехники. В близости к украинским границам окажутся танки M1 Abrams и боевые машины пехоты Bradley. Среди прочего это открывает дополнительные возможности для новых поставок вооружений со стороны Запада Украине.

Подробнее об укреплении восточного фланга НАТО — в материале «Ъ» «Дело бронетехники».

Леонид Уварчев

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