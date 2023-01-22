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Коммерсантъ FM
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Кадыров раскритиковал акцию с сожжением Корана в Швеции

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал проведение перед посольством Турции в Стокгольме согласованной с властями акции с сожжением Корана. По его мнению, мероприятие на самом деле было «проплачено политическими силами». Господин Кадыров считает, что все причастные к акции «навлекли на себя вечное проклятие».

«В шведском Стокгольме какая-то мразь, являющаяся по совместительству лидером датской сатанистской партии, сожгла перед посольством Турции священный Коран. <...> На самом деле только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи способны покушаться на святые ценности, называя это знаком протеста»,— написал господин Кадыров в Telegram.

Публичное сожжение Корана перед турецком посольством провел лидер партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Он критиковал НАТО, Турцию, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. Анкара осудила проведение акции и назвала это «открытым нарушением» меморандума о вступлении в НАТО. Турция на этом фоне отменила визит министра обороны Швеции. Стокгольм в свою очередь заявлял, что не поддерживает исламофобию, но в стране действует «широкая свобода мнений».

О проблемах с вступлением Швеции в НАТО — в материале «Ъ» «Расширение НАТО сужается».

Леонид Уварчев

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