Reuters: США освободит некоторые китайские компании от экспортных ограничений

Белый дом собирается исключить некоторые компании из Китая из списка структур, «не заслуживающих доверия с точки зрения поставок технологической продукции». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Агентству не известны названия компаний, ограничения против которых отменят.

Как пишет Reuters, компании исключат из списка после того, как Китай разрешил США провести инспекции на их производствах. О решении планируют объявить официально в ближайшее время.

В октябре США внесли в список структур, «не заслуживающих доверия с точки зрения поставок технологической продукции», 31 китайскую компанию. Под ограничения также попал крупнейший в КНР производитель чипов SMIC. В Китае сочли, что ограничения нарушают рыночные условия торговли. 13 декабря Китай сообщил, что подал иск против США в ВТО из-за ограничений.

Подробнее про ограничения — в материале «Ъ» «Чип раздора».

Олеся Павленко