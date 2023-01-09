Чем известен Борис Зимин

Сегодня МВД объявило предпринимателя Бориса Зимина (признан иностранным агентом) в федеральный розыск по делу о мошенничестве. Подробности биографии бизнесмена — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Зимин (признан иностранным агентом), 2015 год

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Борис Зимин (признан иностранным агентом), 2015 год

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Зимин Борис Дмитриевич родился 24 ноября 1968 года в Москве. Сын основателя «Вымплекома» Дмитрия Зимина. Окончил Высшую школу экономики. В 1987–1989 годах проходил срочную службу в Казахстане. Занимался бизнесом. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в конце 1990-х являлся совладельцем нескольких компаний, занимавшихся девелопментом, производством радио- и телевизионной продукции, лизингом, научными исследованиями, а также спортивной и связанной с транспортом деятельностью.

В 2002 году стал президентом инвестиционной компании BMT Management Ltd, управляющей делами его отца, предпринимателя Дмитрия Зимина. В 2004 году переехал жить в Лондон, затем в США. С 2004 года являлся председателем попечительского совета фонда некоммерческих программ «Династия», основанного Дмитрием Зиминым. Был профессиональным гонщиком, в 2009 году выиграл Кубок России по ралли. Являлся владельцем гоночной команды RPM-Driving Art.

С 2011 года публично поддерживал проекты оппозиционера Алексея Навального, был одним из его основных спонсоров. На ежемесячной основе поддерживал деятельность Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена; ликвидирован). В 2021 году Борис Зимин также оплатил перелет в Германию и лечение в клинике «Шарите» в Берлине для господина Навального. Также финансово поддерживал политика Илью Яшина (признан иностранным агентом).

В 2014 году основал фонд «Среда», который занимался предоставлением грантов российским СМИ, однако спустя год организация была закрыта, после того как Минюст признал ее иностранным агентом. В 2014 году вложил $250 тыс. в запуск интернет-ресурса Meduza (признан иностранным агентом). В 2016 году совместно с отцом стал одним из основателей Zimin Foundation и Sreda Foundation, которые поддерживали российские независимые некоммерческие организации и СМИ. Был одним из учредителей премии «Редколлегия», поддерживавшей независимые СМИ. В 2018 году вложил $100 тыс. в запуск проекта The Bell (признан иностранным агентом). В 2020 году поддерживал протесты в Белоруссии и направлял средства в некоммерческий фонд Belarus Solidarity Foundation.

С 2020 года проживает в Израиле. Неоднократно высказывался против российской спецоперации на Украине. В сентябре 2022 года был внесен Минюстом в реестр физических лиц — иностранных агентов.