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Коммерсантъ FM
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Посол России в Канаде сообщил, что его вызвали в МИД из-за трагедии в Днепре

Российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил, что накануне его вызвали в канадский МИД из-за трагедии с попаданием российской ракеты в жилой дом в Днепре. Однако ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что посла вызвали из-за высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Я увидел это заявление Жоли уже постфактум, то есть после встречи, и немного удивился, потому что приглашение в МИД было для того, чтобы канадская сторона сделала мне демарш по поводу трагедии в Днепропетровске. Речь шла исключительно об этом»,— сказал посол (цитата по ТАСС).

14 января российская ракета попала в многоэтажный дом в Днепре. Был разрушен один подъезд. Погибли 45 человек, были ранены 79. В тот же день ВС РФ наносили ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Бывший глава офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что снаряд попал в дом после того, как украинские ПВО сбили его. Однако командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук сказал, что у ВСУ нет средств, с помощью которых можно сбить такую ракету. Через несколько дней господин Арестович назвал свое заявление ошибочным и подал в отставку.

Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что российская ракета не попала бы в жилой дом, если бы ее не сбила украинская система ПВО. По его словам, система ПВО находилась в жилом квартале «в нарушение норм международного гуманитарного права».

Анастасия Ларина

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