Небензя связал трагедию в Днепре с «нарушением Киевом гуманитарного права»

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская ракета не попала бы в жилой дом в Днепре, если бы ее не сбила украинская система ПВО, которая, по его словам, находилась в жилом квартале. Господин Небензя назвал это «нарушением гуманитарного права».

«Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины, поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале. Сбитая ракета упала на жилой дом. Если бы украинские власти прислушались к требованием международного гуманитарного права, этой трагедии не случилось бы»,— заявил господин Небензя (цитата по «РИА Новости»).

14 января ракета попала в многоэтажный дом в Днепре. Был полностью разрушен подъезд этого дома. По последним данным, погибли 45 человек, были ранены 79. В тот же день российские вооруженные силы наносили ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Бывший глава офиса президента Украины Алексей Арестович в тот же день заявил, что снаряд попал в дом после того, как украинские военные сбили его. Однако командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что у вооруженных сил Украины нет огневых средств, с помощью которых можно сбить такую ракету.

После заявления господина Арестовича мэр Днепра Борис Филатов попросил проверить его Службу безопасности Украины и контрразведку. 17 января Алексей Арестович признал свое заявление «принципиальной ошибкой» и написал заявление на увольнение.