Путин: Россия производит столько ракет ПВО, сколько все военные предприятия мира

Президент России Владимир Путин заявил, что объем производства военно-промышленного комплекса России сравним с мировым. По его словам, Россия выпускает в три раза больше ракет ПВО, чем США, и столько ракет ПВО, сколько все предприятия мира.

«Ракет ПВО мы выпускаем в три раза больше, чем США. А в целом мы производим ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира»,— сказал господин Путин во время визита на Обуховский завод в Санкт-Петербурге.

Глава государства сообщил, что уверен в победе России на Украине. «Она обеспечена. У меня нет никаких сомнений»,— заявил он.

По словам президента, России «есть на что опереться». Владимир Путин считает, что в основе победы лежат единство и сплоченность народа и работа оборонно-промышленного комплекса и всей экономики в целом.

В ходе посещения Обуховского завода президент также заявил, что военная операция на Украине — «попытка прекратить войну», которая идет в Донбассе с 2014 года. Он сообщил, что власти рассматривают введение отсрочки от призыва в армию для сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

О 329-м дне после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек