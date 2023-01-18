«РИА Новости»: в Госдуме готовят проект о конфискации имущества у ряда уехавших россиян

Депутаты Госдумы работают над законопроектом о конфискации имущества уехавших россиян, которые своими действиями «наносят вред стране», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. О каких действиях идет речь, не уточняется.

«Официальных поручений на этот счет комитетам, насколько я знаю, не давалось, но, по моей информации, в инициативном порядке такая работа депутатами ведется»,— утверждает собеседник агентства. Кто конкретно занимается этой работой, также неизвестно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал конфисковывать имущество у покинувших страну россиян, «открыто поддерживающих нацистов» и «оскорбляющих Россию». Для этого нужно будет внести поправки в Уголовный кодекс, говорил глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил за то, чтобы создать условия для возвращения уехавших. В России конфискация как вид наказания не применялась с 2003 года.

Подробности — в материале «Релокация с конфискацией».

Лаура Кеффер