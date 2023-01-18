Товарооборот Китая и Украины в 2022 году сократился на 60%

Объем торговли Китая и Украины в 2022 году снизился на 60%, до $7,65 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. За весь год Китай экспортировал Украину товары и услуги на $3,3 млрд, что на 64,8% меньше, чем годом ранее. Импорт сократился на 55,4%, до $4,35 млрд. В 2021 году товарооборот Украины и Китая достигал $19,29 млрд.

По итогам года темпы снижения товарооборота двух стран оказались на 1,1 процентного пункта выше, чем за период с января по ноябрь. При том положительное сальдо Украины в торговле с КНР за 12 месяцев выросло более чем вдвое, до $1,05 млрд. Только за декабрь КНР поставила Киеву продукции на $205,62 млн. Это почти на 4,5% больше, чем в ноябре. Поток товаров в обратном направлении за последний месяц года достиг $379,75 млн, увеличившись на 56,7%.

Financial Times писала, что Китай стал основным торговым партнером России. За прошлый год товарооборот двух стран достиг $190 млрд, что стало рекордом. Президент РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин говорили, что к 2024 году страны должны довести объем торговли до $200 млрд в год.

О ситуации в Китае — в материале «Ъ» «ВВП КНР велел кланяться».

Лаура Кеффер