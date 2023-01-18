Главные новости к утру 18 января

Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка к 16,5 года колонии за получение взяток на сумму 38 млн руб. Он также должен будет выплатить штраф в размере 150 млн руб.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская ракета не попала бы в жилой дом в Днепре, если бы ее не сбила украинская система ПВО, которая, по его словам, находилась в жилом квартале. Господин Небензя назвал это нарушением гуманитарного права.

Число доменов .ru по итогам 2022 года опустилось ниже 5 млн, больше 250 тыс. физлиц и ИП перестали быть их администраторами. От владения доменами отказались как многие нерезиденты, так и инвесторы. Подробнее.

Бизнесмен Рашид Таймасов, построивший первое казино в игорной зоне «Азов-сити», заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере.

На перегоне Джиктанда—Талдан Забайкальской железной дороги в Амурской области сошло с рельсов 20 грузовых вагонов. Задержано несколько пассажирских поездов.

Старейшая в мире женщина, 118-летняя французская монахиня Люсиль Рандон, умерла во сне в доме престарелых. Она стала старейшим человеком Земли после смерти женщины из Японии Канэ Танаки в апреле 2022 года.

Апелляционный налоговый суд Филиппин оправдал лауреата Нобелевской премии Марию Рессу и издание Rappler по четырем делам о неуплате налогов. Обвинения были выдвинуты в 2018 году прошлым правительством Родриго Дутерте.

Концерн BASF потерял €1,4 млрд из-за обесценивания активов Wintershall Dea в РФ.

Немецкая полиция задержала шведскую активистку Грету Тунберг возле деревни Лютцерат, где уже несколько дней подряд продолжаются протесты экоактивистов.

Криптобиржа FTX, обанкротившаяся в ноябре 2022 года, сообщила, что при хакерской атаке с ее счетов было выведено $415 млн.

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