Построивший первое казино в игорной зоне Таймасов заочно арестован по делу о растрате

Бизнесмен Рашид Таймасов, построивший первое казино в игорной зоне России, заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мещанского суда города Москвы.

«В отношении Таймасова избран арест на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ. Он объявлен в международный розыск»,— сообщили в пресс-службе суда.

Татарстанский бизнесмен Рашид Таймасов, экс-глава казино «Роял тайм групп», был признан банкротом в 2018 году. В 2010 году под его руководством «Роял тайм групп» открыло первое казино в игровой зоне «Азов-сити» в Краснодарском крае — «Оракул».

Для развития игорного бизнеса «Роял тайм групп» брала кредиты у потерпевшего крах Татфондбанка и «Ак Барс» банка. В 2019 году игорную зону «Азов-сити» закрыли по решению властей, «Роял тайм групп» стала банкротом, а ее недвижимость выставили на торги. По этому делу Агентство по страхованию вкладов предъявило Рашиду Таймасову претензии на 420 млн руб.

Как имущество «Роял тайм групп» снова выставили на торги — читайте в материале «Казино готовы отдать за рубль».

Анастасия Ларина