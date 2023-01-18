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В Приамурье начались задержки пассажирских поездов из-за схода с рельсов 20 грузовых вагонов

На перегоне Джиктанда — Талдан Забайкальской железной дороги в Амурской области сошли с рельсов 20 грузовых вагонов. Задержаны несколько пассажирских поездов. Об этом сообщается на сайте Забайкальской ЖД.

«По предварительным данным, 18 января в 1.38 (мск) на перегоне Джиктанда — Талдан Забайкальской железной дороги (Сковородинский район Амурской области) произошел сход 22 вагонов грузового поезда. Движение по перегону временно приостановлено»,— говорится в сообщении.

Задержаны пассажирские поезда №326 сообщением Нерюнгри — Хабаровск, №1 сообщением Владивосток — Москва. Пассажиров обеспечат дополнительным питанием. Ожидается, что будут задержаны пассажирские поезда №2 сообщением Москва — Владивосток, №325 сообщением Хабаровск — Нерюнгри.

К месту схода вагонов с рельсов направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и Магдагач. В пресс-службе СКР заверили, что инцидент не повлечет за собой угрозы экологической безопасности.

Анастасия Ларина

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