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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 18 января

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ:

  • посетит мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений;
  • возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области, а также к братской могиле и к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище;
  • встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым;
  • осмотрит цеха входящего в концерн «Алмаз-Антей» Обуховского завода и побеседует с рабочими предприятия.

В Давосе в рамках Всемирного экономического форума выступит канцлер Германии Олаф Шольц. В этот же день запланирована сессия с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В Госдуме пройдет пленарное заседание.

В пресс-центре министерства иностранных дел пройдет пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова, на которой он подведет основные внешнеполитические итоги 2022 года.

В Удмуртии пройдет первое судебное заседание по делу президента Адвокатской палаты региона Дмитрия Талантова, обвиняемого в распространении недостоверной информации о российской армии.

Ленинский районный суд Владивостока огласит приговор экс-мэру города Олегу Гуменюку, обвиняемому в получении взяток общей суммой почти 40 млн руб.

В Риме состоится прощание с актрисой Джиной Лоллобриджидой. Похороны состоятся 19 января.

В Брюсселе пройдет заседание военного комитета НАТО — высшего военного органа альянса.

В Вашингтоне запланирована встреча госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

В Сан-Франциско состоится судебное заседание по делу Илона Маска, чьи сообщения в Twitter о намерении сделать производителя электромобилей Tesla непубличной компанией квалифицируются как мошенничество с ценными бумагами.

Акционеры ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы FESCO) проведут внеочередное собрание.

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