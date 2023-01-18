Суд оправдал нобелевского лауреата Марию Рессу по обвинению в неуплате налогов

Апелляционный налоговый суд Филиппин оправдал лауреата Нобелевской премии Марию Рессу и издание Rappler по четырем делам о неуплате налогов. Обвинения были выдвинуты в 2018 году прошлым правительством Родриго Дутерте.

Следствие обвиняло Марию Рессу в уклонении от уплаты налогов при привлечении капитала через партнерство с иностранными инвесторами в лице компаний North Base Media и Omidyar. Арбитражный суд Филиппин в 2018 году постановил, что выдача депозитарных расписок иностранным инвесторам может расцениваться как форма иностранного контроля, запрещенная конституцией.

«Сегодня побеждают факты, побеждает правда, побеждает справедливость»,— сказала госпожа Ресса, ее слова приводит CNN. Она считает дело против нее и издания Rappler было политическим.

Rappler было создано Марией Рессой в 2012 году. Оно критически освещало работу администрации президента Родриго Дутерте. В 2018 году журналистов Rappler отстранили от освещения мероприятий с участием президента. В 2014 году против Марии Рессы возбудили уголовное дело о клевете из-за статьи о влиятельном филиппинском бизнесмене Вилфредо Кенге. В общей сложности сотрудникам издания были предъявлены обвинения по 11 искам.

8 октября Нобелевский комитет удостоил Марию Рессу и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова премии мира «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Анастасия Ларина