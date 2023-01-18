Концерн BASF потерял €1,4 млрд из-за обесценивания активов Wintershall Dea в РФ

Германский химический концерн BASF в 2022 году понес убыток в размере €1,4 млрд из-за обесценивания активов своей «дочки» — крупнейшей нефтегазовой компании Европы Wintershall Dea — а также роста цен на энергоносители. Об этом говорится в пресс-релизе BASF, который приводит AFP.

BASF владеет 67% акций Wintershall Dea. Только в четвертом квартале 2022 года активы Wintershall Dea обесценились на €5,4 млрд — до €7,3 млрд. Кроме того, с баланса была полностью списана доля участия в газопроводе «Северный поток».

17 января Wintershall Dea анонсировала выход из активов в России после исполнения действующих обязательств. Убыток Wintershall Dea от списания российских активов в 2023 году должен составить €5,3 млрд. Глава компании Марио Мерен заявил, что «продолжение деятельности в России нецелесообразно».

Анастасия Ларина