Главные новости за 16 января. Кубань, Крым, Адыгея

В Севастополе в течение дня 16 января сбили 10 беспилотников. Атака на город началась около 2:00. Власти уверяют, что в результате никакие объекты в городе не пострадали.

В Краснодаре с 24 января пять коммерческих перевозчиков, работающих на 27 маршрутах, повышают стоимость проезда с 35 до 40 руб. Они объясняют это ростом цен на автобусы, запчасти и топливо.

Крупнейший краснодарский перевозчик МУП КТТУ не собирается повышать проезд как минимум до 8 июня.

Сведения о том, что украинские диверсанты под видом работников газовых служб якобы звонят детям и просят их включать газ, оказались фейком, который перекочевал в Россию из Казахстана.

В Краснодарском крае за неделю на водных объектах и при пожарах погибли девять человек. Всего в регионе произошло 214 оперативных событий, в которых погибли 16 человек.

В октябре и ноябре, после начала частичной мобилизации, в Краснодарском крае значительно увеличилась регистрация браков. По сравнению с аналогичными месяцами прошлых пяти лет в этом году они стали самыми активными для заключения браков.

Более 100 кубанских казаков отправились в зону специальной военной операции. Всего в составе казачьих отрядов и воинских частей боевые задачи в зоне СВО выполняют 3 тыс. казаков Кубанского казачьего войска.

Снижение выручки кубанских кинотеатров в прошлом году составило 736 млн руб. Общее количество проданных билетов снизилось на 41%.

Краснодарский цирк закрыли для проведения масштабной реконструкции. Сейчас здание находится в аварийном состоянии, его ремонтом не занимались более 50 лет. Здание придется полностью демонтировать и построить на его месте новое.

Главой Адыгейска назначен Азамат Хачмамук, ранее занимавший пост главы Теучежского района.

В Краснодарском крае сохраняется тренд на экзотические имена. В прошлом году жители региона называли детей в честь древнегреческих богов, городов и автопроизводителей. Так, в одном из краснодарских роддомов родился мальчик, которого родители назвали Краснодаром.

Фирменную точку продаж британских игрушек Hamleys в сочинском ТЦ «Моремолл» переименуют в «Винни». До настоящего момента в России работали семь магазинов сети, шесть из которых находились в Москве.

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