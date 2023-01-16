Еще более 100 кубанских казаков отправили в зону СВО

Более 100 кубанских казаков отправились в зону специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Все добровольцы прошли обучение и получили необходимую экипировку. Для них были организованы занятия по тактической, огневой, разведывательной, инженерной и военно-медицинской подготовке, а также военной топографии.

«Кроме того, несколько десятков операторов беспилотных летательных аппаратов прошли учебу в филиале специального учебного центра "Кубань" в Майкопе и уже направились на передовую»,— отметил вице-губернатор Кубани, атаман войска Александр Власов.

Всего в составе казачьих отрядов и воинских частей боевые задачи выполняют 3,7 тыс. казаков Кубанского казачьего войска. По данным на начало декабря, в зоне СВО находились почти 3 тыс. казаков.

Татьяна Ручкина

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