Транспортники жалуются на рост цен

В Краснодаре с 24 января пять коммерческих перевозчиков повышают стоимость проезда на 27 автобусных маршрутах на пять рублей. Они объясняют это ростом цен на автобусы, запчасти и топливо. Изменить ситуацию, по мнению экспертов, может принятие документа, регулирующего пассажирские перевозки, благодаря которому у муниципалитета появится возможность контролировать частников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

С 24 января пять коммерческих перевозчиков в Краснодаре увеличат стоимость проезда до 40 руб. Об этом было заявлено на брифинге городской администрации 16 января. По информации мэрии, тариф с 35 до 40 руб. поднимут ООО «Кубань» (маршруты №11, 34, 75, 106А, 114А, 150А, 163А и 186Б); ООО «Мегаполис» (маршруты №26, 67, 90, 95, 160А, 166А и 174А); ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» (маршруты №32 и 62); ООО Технотранс-Юг» (маршруты №1, 28, 42 и 78); ИП Литвяков Н. Г. (маршруты №41, 136А, 146А, 157А, 170А и 176А). Стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте МУП «КТТУ» пока повышать не будут.

Как отмечает президент ассоциации «Союз транспортников Кубани» Иван Петров, частные перевозчики вынуждены пересматривать стоимость тарифов по нескольким основным причинам. В первую очередь, по его словам, выросла стоимость новых автобусов. Так, за 2022 год удорожание модели «ПАЗ», которую закупают большинство перевозчиков, составило 26% (с 4,1 млн до 5,2 млн руб.). Немаловажным фактором он назвал увеличение цен на топливо (дизтопливо и метан). Метан подорожал за прошлый год на 5%, а дизельное топливо — на 10%. Также выросли цены, со слов Ивана Петрова, на запасные части и расходные материалы.

«Удорожание по ряду позиций существенно, по некоторым из них — более 100%. В среднем повышение цен на запчасти за 2022 год составило от 20 до 30%. Увеличились в два раза также и тарифы полиса ОСАГО и цены на техосмотр автомобилей»,— добавил президент Ассоциации «Союз транспортников Кубани».

Руководитель общественной организации «Транспортная инициатива» Марина Репещук напомнила, что большинство маршрутов в городе не оснащены кондиционерами и повышение стоимости платы за проезд не изменит эту ситуацию. Мобильное приложение мониторинга транспорта ГЛОНАСС также не работает на большинстве маршрутов, добавила она. Многие перевозчики, по словам общественницы, попросту не включают систему контроля за передвижением автобусов.

«Мы, пассажиры, не видим работающих кондиционеров. В некоторых маршрутах установлены муляжи вместо кондиционеров. Перевозчики не имеют морального права повышать плату за такую работу»,— высказалась госпожа Репещук.

По ее словам, ситуацию в этой сфере может изменить разработка документа планирования пассажирских перевозок, о котором рассказали в мэрии летом прошлого года. Документ призван сделать перевозку пассажиров системной, позволит частично перейти на брутто-контракты, которые создают между пассажиром и перевозчиком еще одно контролирующее звено в виде муниципальной организации.

Исполняющая обязанности начальника департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина отметила, что повышение платы за проезд лишь создаст условия для перевозчиков, чтобы «оставаться на плаву и продолжить перевозку пассажиров». Она также добавила, что в течение ближайших двух месяцев будет решен вопрос с финансированием проекта документа планирования регулярных перевозок.

«Сейчас самостоятельно проводить постоянные рейды сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства не уполномочены. С принятием этого документа чиновники смогут требовать от подрядчиков соблюдения графиков и исполнения взятых на себя обязательств»,— сообщила госпожа Шешина.

В настоящее время администрация Краснодара продолжает судебные тяжбы о досрочном аннулировании контрактов с 11 перевозчиками. Основаниями для исков послужили сведения Ространснадзора о неоднократном привлечении коммерсантов к административной ответственности за выпуск на линию автобусов с характеристиками, не предусмотренными картой маршрута. В удовлетворении исков Арбитражный суд региона отказал, добавила Галина Шешина. Муниципалитет оспаривает судебные решения в вышестоящих судебных инстанциях.

В июле 2022 года стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления (КТТУ) подорожала с 30 до 35 руб. До этого повышение цен на проезд было в мае 2021 года с 28 до 30 руб.

Как писал «Ъ-Кубань», 1 июля прошлого года заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, начальник отдела организации перевозок Виктор Балацкий заявил на брифинге в мэрии, что в Краснодаре до конца 2022 года разработают схему перехода общественного транспорта на брутто-контракты. Это модель организации пассажирских перевозок, при которой перевозчики перечисляют всю собранную с пассажиров выручку в бюджет города, а городская администрация оплачивает выполнение рейсов по маршрутам. В такой системе доход перевозчиков зависит не от числа пассажиров, а от выполнения количества рейсов.

Планировалось, что в первую очередь в Краснодаре переводить на брутто-контракты будут пригородные маршруты. В городе эту схему обещали внедрять через два-три года. В качестве эксперимента первым маршрутом, работающим на брутто-контракте, с 1 июня стал маршрут №19 «ул. Благовещенская — ул. им. Виктора Нарыкова» в поселке Новознаменский.

Тат Гаспарян