Плату за проезд в трамваях и троллейбусах в Краснодаре не будут повышать до 8 июня

Брифинг, посвященный повышению тарифов частными перевозчиками Краснодара

Фото: «Ъ-Кубань»

Сейчас не рассматривается вопрос повышения оплаты проезда в муниципальном транспорте в Краснодаре. Об этом заявила во время брифинга в понедельник, 16 января, исполняющая обязанности департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина.

«По крайней мере до 8 июня этого года не планируется повышение оплаты проезда в трамвае и троллейбусе»,— заявила она.

Стоимость проезда на трамваях и троллейбусах в Краснодаре сейчас составляет 35 руб.

С 24 января пять коммерческих перевозчиков в Краснодаре увеличат стоимость проезда на 5 руб. Сведения о повышении тарифа до 40 руб. подали ООО «КУБАНЬ» (маршруты №11, 34, 75, 106А, 114А, 150А, 163А, 186Б); ООО «МЕГАПОЛИС» (маршруты №26, 67, 90, 95, 160А, 166А, 174А); ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» (маршруты №32, 62); ООО «Технотранс-Юг» (маршруты №1, 28, 42, 78); ИП Литвяков Н. Г. (маршруты №41, 136А, 146А, 157А, 170А, 176А).

Сейчас в Краснодаре перевозку на общественном транспорте осуществляют 25 компаний. Из 92 автобусных маршрутов коммерческими перевозчиками обслуживаются 82 маршрута. Из них 81 осуществляется с применением нерегулируемых тарифов.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram