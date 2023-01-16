На Кубани резко выросло число браков в первые месяцы мобилизации

В октябре и ноябре в Краснодарском крае значительно увеличилась регистрация браков. По сравнению с аналогичными месяцами прошлых пяти лет в этом году они стали самыми активными для заключения браков, сообщает 93.RU со ссылкой на Управление ЗАГС Краснодарского края.

В октябре браки заключили почти 6,2 тыс. пар, что на 21% больше, чем в тот же месяц прошлого года. В ноябре в законные отношения вступили 4,6 тыс. пар, что на 33% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Увеличение количества заключения браков на Кубани постепенно растет каждый год. Еще пять лет назад, в 2017 году, в октябре было заключено 4,5 тыс. браков, в ноябре — 3,2 тыс.

Мобилизованные и их будущие супруги могут воспользоваться процедурой ускоренного заключения брака. При предоставлении повестки или другого документа из военкомата роспись происходит в день обращения.

Татьяна Ручкина

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