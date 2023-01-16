Главой Адыгейска избран экс-глава Теучежского района

Главой Адыгейска назначен Азамат Хачмамук, ранее занимавший пост главы Теучежского района. Его избрали путем тайного голосования на очередной VII сессии городского Совета народных депутатов Адыгейска, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Адыгейска



Помимо назначенного главой Азамата Хачмамука на должность претендовал Айдамир Хуаде. Однако все 14 присутствовавших на сессии депутатов проголосовали за Азамата Хачмамука. К исполнению своих обязанностей он приступит 24 января, по истечении срока полномочий нынешнего главы Махмуда Тлехаса.

Азамат Хачмамук родился в 1970 году в ауле Понежукай Теучежского района. В 1993 году окончил Кубанский ордена Трудового Красного Знамени аграрный университет. Он работал мастером ОАО «Понежукайский пищекомбинат» и инженером филиала ОАО «Кубаньэнерго». В 2007 году стал первым замглавы администрации Теучежского района, а через три года — исполняющим обязанности главы администрации муниципалитета. В декабре 2011 года его назначили главой Теучежского района.

По данным сведений о доходах, в 2021 году Азамат Хачмамук заработал 1,6 млн руб. В его собственности находятся земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м и жилой дом площадью 69,9 кв. м. Его супруга заработала в 2021 году 440,8 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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