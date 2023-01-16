На Кубани за неделю на водных объектах и при пожарах погибли девять человек

В Краснодарском крае за неделю на водных объектах и при пожарах погибли девять человек. Всего в регионе произошло 214 оперативных событий, в которых погибли 16 человек. Еще 105 удалось спасти, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС по краю.

При пожарах всего погибли шесть человек. В ведомстве отмечают, что причинами возгорания чаще всего являются нарушения правил эксплуатации отопительных и электробытовых приборов, а также неосторожное обращение с огнем.

Еще три человека, в том числе один ребенок, погибли на водных объектах. Такие случаи участились из-за несоблюдения мер предосторожности на льду.

Утром 15 января в Славянском районе провалился под лед и утонул рыбак. Двумя днями ранее аналогичный случай произошел с 13-летним мальчиком в станице Старомышастовской Динского района. 14 января в Краснодаре в районе Затона под лед провалилась 11-летняя девочка. Ее удалось спасти.

Татьяна Ручкина

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