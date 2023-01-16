Информация о звонках детям Кубани от «украинских газовых диверсантов» оказалась фейком из Казахстана

Сведения о том, что якобы украинские диверсанты под видом работников газовых служб звонят детям и просят их включать газ, оказалась фейком, который «перекочевал» в Россию из Казахстана. Об этом сообщается в близком к Минобороны РФ Telegram-канале «Война с фейками».

Аудиосообщение с провокацией рассылают по чатам и жители Краснодарского края. На записи слышно, как женщина просит маленького ребенка, который находится дома один, пойти на кухню, открыть конфорки на газовой плите и убедиться, что в комнате чувствуется запах газа. После этого она просит ребенка лечь отдыхать в соседней комнате.

«Упоминаемая аудиозапись “гуляет” в Сети с 2018 года. Тогда она получила активное распространение на территории Казахстана. Позже аудиозапись вышла за пределы Казахстана и в разные годы распространялась через мессенджеры в российских регионах, например, в Якутии в феврале 2020 года», – объясняют авторы Telegram-канала «Война с фейками».

Вместе с тем в сообщении отмечено, что «в любом случае рекомендуем обсудить с ребенком правила безопасного обращения с бытовым газом».

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram