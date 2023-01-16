Кубанские кинотеатры потеряли более 40% выручки в 2022 году

Снижение выручки кубанских кинотеатров в прошлом году оценивается в 736 млн руб., следует из данных Единой автоматизированной системы «Фонда кино». Общее количество проданных билетов снизилось на 41% в 2022 году.

На Кубани фильмы зарубежного производства сохраняют лидерство в зрительском предпочтении. Топ самых кассовых фильмов возглавляет «Анчартед: На картах не значится», который собрал на Кубани 78,5 млн руб. Самой популярной и прибыльной отечественной кинолентой оказался «Последний богатырь: Посланник тьмы», собравший в прокате 64,2 млн руб.

Как сообщал РБК, в российский прокат в 2022 году не попал целый ряд кассовых премьер зарубежных киностудий: продолжение «Бэтмена», анимационных «Миньонов», «Топ Гана», «Парка Юрского периода», «Фантастических тварей».

В целом по России выручка кинотеатров оказалась на 22% больше, чем за промежуток времени с 31 декабря по 9 января 2021–2022 годов.

Александр Щербак

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