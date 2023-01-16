Названы самые необычные имена новорожденных на Кубани в 2022 году

В Краснодарском крае сохраняется тренд на экзотические имена. В прошлом году жители региона называли детей в честь древнегреческих богов, городов и автопроизводителей.

Как рассказали «Кубанским новостям» в региональном управлении ЗАГС, в прошлом году в одном из краснодарских роддомов родился мальчик, которого родители назвали Краснодаром.

«Еще одного новорожденного нарекли Амуром. Другой младенец получил имя Играмидин. В 2022 году в Краснодарском крае родилась Марона. Еще одну малышку назвали Хаялой. Непривычны для слуха кубанцев имена Мерседес, Катарина, Максимилиана»,— пишет издание.

Среди экзотических женских имен работники ЗАГСа выделили: Ёрина, Алессия, Берта, Андромеда, Иммануила, Вера Элисабет, Доброслава, Джессика,Мария-Роза. Редкими мужскими именами стали: Авдий, Логман, Лео Елисей, Зрий, Мишель, Горий, Играмидин, Каприан и пр.

В 2022 году родившихся в Краснодарском крае девочек чаще всего называли следующими именами: София, Мария, Ева, Анна, Алиса, Милана, Виктория, Варвара, Полина, Василиса, Дарья, Арина.

Самые распространенные имена мальчиков в Краснодарском крае: Артем, Александр, Михаил, Максим, Андрей, Матвей, Дмитрий, Иван, Давид, Мирон, Марк, Роман, Кирилл, Тимофей, Богдан, Егор, Никита, Илья.

Наталья Решетняк

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