Росприроднадзор подал иск к ростовскому водоканалу на 193,5 млн рублей

Межрегиональное Управление Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по Ростовской области и республике Калмыкия подало иск в арбитражный суд к АО «Водоканал Ростова-на-Дону» на сумму 193,5 млн руб. из-за негативного воздействия на окружающую среду. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Как сообщал ранее Росприроднадзор, в ходе проверок деятельности АО «Ростовводоканал» в 2021 году были выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в Дон с очистных сооружений компании. Для урегулирования ситуации был принят план снижения сбросов в реку, предполагающий комплексную модернизацию очистных сооружений и снижение ПДК загрязняющих веществ в сточных водах. Однако, предприятие не проводило необходимые мероприятия, что стало причиной ухудшения качества воды. В связи с этим надзорный орган рассчитал плату за негативное воздействие на окружающую среду с повышенным коэффициентом.

В АО «Ростовводоканал» пояснили, что план «не был выполнен в полной мере», однако, предприятие реализует меры по снижению негативного воздействия и уже направило на эти цели 1,25 млрд руб.

«Ростовводоканал намерен оспорить применение повышающего коэффициента, поскольку считает, что подводить итоги реализации программы, рассчитанной до конца 2021 года, заранее (по декларации 2020 года) нельзя», — пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающего предприятия.

Арбитражный суд принял иск Росприроднадзора в работу. Первое заседание по делу назначено на 16 февраля.

Анастасия Назарова