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Коммерсантъ FM
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Главные новости за выходные 14–15 января

В городе Днепр на Украине (бывший Днепропетровск) 14 января мощным взрывом был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома. К вечеру 15 января известно о 29 погибших, среди них — один ребенок, 73 пострадавших. Судьба 40 жителей дома неизвестна — разбор завалов продолжается. Украинские власти утверждают, что в дом попала ракета.

Последствия взрыва в Днепре

Последствия взрыва в Днепре

Фото: Clodagh Kilcoyne, Reuters

Последствия взрыва в Днепре

Фото: Clodagh Kilcoyne, Reuters

Утром 14 января на хуторе Тоненькое в Корочанском районе Белгородской области в сельском Доме культуры, где располагались военнослужащие ВС РФ, произошла детонация боеприпасов в комнате для хранения оружия, начался пожар. В результате инцидента трое военнослужащих погибли, пятнадцать получили ранения, судьба восьми человек остается неизвестной.

В возрасте 79 лет умерла народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова. Церемония прощания пройдет в храме Христа Спасителя 17 января, начало — в 11:00.

Фотогалерея

Жизнь и карьера Инны Чуриковой

Инна Чурикова

Инна Чурикова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Инна Чурикова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

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В Грузии в возрасте 84 лет умер актер, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе. Продюсер артиста Рати Абзианидзе сообщил, что причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

В Непале на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара потерпел крушение пассажирский самолет АTR 72 авиакомпании Yeti Airlines. Жертвами катастрофы стали все 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Среди погибших — четыре гражданина России.

13 января в Литве произошел взрыв на трубопроводе, по которому газ транспортируется в Латвию. Газотранспортная система в этом районе состоит из двух параллельных трубопроводов, взрыв произошел в одном из них. Другой трубопровод не был поврежден. Причины взрыва выясняются.

Днем 14 января на севере Молдавии упали обломки ракеты неподалеку от границы с Украиной. В МВД страны сообщили, что в найденной боевой части ракеты было 80 кг взрывчатого вещества. Днем 15 января военные уничтожили найденную часть ракеты.

Премьер Великобритании Риши Сунак объявил об усилении дипломатической и военной поддержки Украины. Лондон анонсировал передачу Киеву 14 танков Challenger 2. В ближайшие дни Великобритания также намерена начать обучение украинских военных использованию новых танков и артиллерийских орудий. Господин Сунак призвал союзников к ускорению передачи оружия Киеву, которое планируется отправить в 2023 году. По его мнению, в российско-украинском конфликте «открылось окно», в котором Лондон и союзники могут оказать «максимальное влияние».

Актера Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова. Решение принято после разговора господина Назарова с худруком театра Константином Хабенским.

Р`Бонни Габриэль из США выиграла конкурс «Мисс Вселенная-2022». Россиянка Анна Линникова и украинка Виктория Апанасенко выбыли при отборе в лучшие 16 претенденток конкурса. Финал проходил в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

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