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Коммерсантъ FM
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Россиянка Линникова выбыла из конкурса «Мисс вселенная»

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова не смогла войти в число 16-ти лучших претенденток на звание «Мисс вселенная». Виктория Апанасенко из Украины также выбыла из конкурса.

Участие в «Мисс вселенной» продолжают представительницы Австралии, Венесуэлы, Гаити, Доминиканской Республики, Индии, Испании, Канады, Колумбии, Кюросао, Лаоса, Перу, Португалии, Пуэрто-Рико, США, Тринидада и Тобаго, ЮАР.

Анне Линниковой 22 года, она родилась в Оренбурге. Ранее на конкурсе «Мисс вселенная» она выступила в купальнике цвета фуксии и плаще с вышивкой жар-птицы на спине. Затем она продефилировала в бордовом бархатном платье, вышитом жемчугом.

Леонид Уварчев

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