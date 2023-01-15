Представительница США стала «Мисс вселенной»

Р'Бонни Габриэль из США выиграла конкурс «Мисс вселенная — 2022». Финал проходил в Новом Орлеане (штат Луизиана США). Россиянка Анна Линникова и украинка Виктория Апанасенко выбыли при отборе в лучшие 16 претенденток конкурса.

Второе и третье места заняли представительницы Венесуэлы Аманда Дудамель и Доминиканской Республики Андреина Мартинес.

Р'Бонни Габриэль стала самой старшей «Мисс вселенной» в истории конкурса, ей 28 лет. Она родилась в США, ее мама — американка, отец — филиппинец. Представительницы США чаще других становились победительницами конкурса. Последний раз — в 2012 году.

Леонид Уварчев