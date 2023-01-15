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Коммерсантъ FM
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Оператор сообщил о завершении ремонтных работ на взорвавшемся в Литве газопроводе

Оператор газотранспортной системы Amber Grid сообщил о замене поврежденного в результате аварии участка газопровода в Пасвальском районе Литвы. По предварительной оценке компании, инцидент произошел по техническим причинам.

«В ходе работ, которые продолжались до утра воскресенья, был вырезан поврежденный десятиметровый участок трубопровода, проложен новый участок и просвечены монтажные швы. Другие участки трубопровода, расположенные рядом с местом происшествия, в настоящее время дополнительно обследуются»,— сообщает Amber Grid. После завершения всех инспекционных работ подача газа будет восстановлена.

Причины происшедшего в пятницу вечером инцидента будут выяснены в ходе расследования, по предварительной оценке компании, он произошел по техническим причинам.

«Мы передаем во все следственные органы всю известную нам информацию о происшествии. Мы находимся в контакте с землевладельцем, на земле которого произошло происшествие, для получения возмещения ущерба»,— сказал гендиректор Amber Grid Немунас Бикнюс, отметив, что подобные инциденты в газотранспортных системах случаются редко.

13 января в Литве произошел взрыв на трубопроводе, по которому газ транспортируется в Латвию. Газотранспортная система в этом районе состоит из двух параллельных трубопроводов, взрыв произошел в одном из них. Другой трубопровод не был поврежден, сообщала тогда Amber Grid.

Мария Федотова

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