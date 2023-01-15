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Коммерсантъ FM
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В Молдавии боевую часть упавшей ракеты уничтожат на месте

Минобороны Молдавии уничтожит на месте остатки боевой части ракеты, упавшей на границе с Украиной. По данным молдавского МВД, в обнаруженной боевой части ракеты содержится 80 кг взрывчатого вещества.

«Найденный объект будет уничтожен на месте. В настоящее время представители специализированных служб министерств обороны и внутренних дел прилагают все усилия для обеспечения безопасности местного населения»,— сказано в сообщении Минобороны страны (цитата по ТАСС).

14 января обломки ракеты упали в приграничном Бричанском районе Молдавии. В Минобороны Молдавии говорили, что воздушное пространство страны не было нарушено.

О том, что происходит на 326-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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