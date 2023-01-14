Сунак сообщил Зеленскому о планах отправить Украине танки Challenger 2

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Господин Сунак «обозначил стремление Великобритании усилить поддержку Украины», в том числе отправкой танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.

«Они согласились с необходимостью воспользоваться моментом, чтобы ускорить глобальную военную и дипломатическую поддержку Украины»,— сказал представитель британского премьера (цитата по Reuters). Количество танков, а также в какие сроки они будут поставлены, не уточняется.

О том, что Лондон намерен поставить Киеву танки Challenger, СМИ сообщали на прошлой неделе. Великобритания станет первой страной, которая поставит ВСУ тяжелые танки западного производства. По данным The Sun, Киев получит 12 танков Challenger 2.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер