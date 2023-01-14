The Sun: Сунак в течение дня сообщит Зеленскому об отправке на Украину 12 танков Challenger 2

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня, 14 января, проинформирует президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении ВСУ 12 танков Challenger 2, сообщает The Sun со ссылкой на источники в администрации британского премьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Challenger 2

Фото: Roni Rekomaa / Bloomberg / Getty Images Challenger 2

Фото: Roni Rekomaa / Bloomberg / Getty Images

«Сразу же в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а вскоре после этого — еще восемь»,— говорится в материале издания. Информатор The Sun пояснил, что британская сторона хочет, чтобы ее «действия говорили громче слов».

О планах Великобритании отправить на Украину танки Challenger СМИ сообщают с прошлой недели. При успешном согласовании поставок Великобритания может стать первой страной, которая поставит ВСУ тяжелые танки западного производства. Передачу Украине тяжелых танков также анонсировала Польша.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников