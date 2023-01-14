Россия включила в стоп-лист главу МИД и начальника Генштаба Великобритании

В российский стоп-лист были включены глава британского МИДа Джеймс Клеверли и начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс, заявили в МИД РФ. МИД России принял решение расширить санкции против Великобритании 12 января, но имена попавших в санкционный список не сообщались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джеймс Клеверли Фото: Reuters Патрик Сандерс Фото: Corporal Rebecca Brown RLC Следующая фотография 1 / 2 Джеймс Клеверли Фото: Reuters Патрик Сандерс Фото: Corporal Rebecca Brown RLC

В черный список также добавлены министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Назим Захави, а также несколько представителей руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности. Полный список МИД РФ публиковать отказался.

«Не видим целесообразности публиковать полный список новых фигурантов нашего решения, тем более что сами власти в Лондоне понимают, о ком идет речь. Если от официальных инстанций Соединенного Королевства все же будет проявлен интерес к этому вопросу, то будем готовы информировать британские власти и общественность о тех, кто потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию нашей страны, и попыткам ее международной изоляции, разрушает фундамент двусторонних отношений»,— утверждают в МИД РФ.

Санкции расширили на фоне принятого британскими властями решения передать Украине партию современных тяжелых боевых танков Challenger 2. По данным The Sun, премьер-министр Риши Сунак в течение дня официально сообщит украинскому президенту Владимиру Зеленскому об отправке 12 танков Challenger 2.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер