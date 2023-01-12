Россия расширила санкции против Великобритании

МИД России принял решение расширить санкции против Великобритании за антироссийский курс Лондона. В «стоп-лист» включены 36 новых членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского. Поименный список лиц, попавших в «стоп-лист», пока не опубликован.

«Вынуждены напомнить, что враждебные действия и агрессивная риторика официальных лиц Великобритании не останутся без адекватного ответа, а поддержка неонацистского киевского режима будет дорого стоить его западным хозяевам. История учит, что не все могут воспринимать очевидные факты»,— заявили в МИДе.

Вчера, 11 января, представитель британского правительства сообщил Politico, что Великобритания собирается поставить Украине партию современных тяжелых боевых танков Challenger II. Ранее поставку Киеву 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции анонсировал президент Польши Анджей Дуда.

В последний раз Россия вводила санкции против граждан Великобритании в сентябре. Тогда в «стоп-лист» были включены, в частности, глава ассоциации Public Relations and Communications Фрэнсис Ингхэм, соучредитель маркетинговой компании Public Relations Global Network Ники Регаццони и эксперт по биологической защите Хэмиш Стивен де Бреттон-Гордон. С начала военной операции 24 февраля Великобритания также неоднократно вводила персональные санкции в отношении граждан РФ. 16 июня в санкционный список Великобритании попали патриарх Кирилл, российские депутаты, бизнесмены и полковники бригады, участвующей в спецоперации.