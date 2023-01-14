Доллару дали сезонную скидку

Первую полноценную рабочую неделю нового года рубль завершил уверенным укреплением позиций против ведущих мировых валют. Доллар США опустился ниже 69 руб./$, а курс евро приблизился к 74 руб./€. Этому способствует падение спроса на валюты со стороны импортеров и спекулянтов, а также запуск продаж китайской валюты в рамках бюджетного правила.

В пятницу 13 января курс американской валюты на торгах Московской биржи обновил четырехнедельный минимум. В начале торговой сессии он опускался до 67,08 руб./$, минимума с 19 декабря. Даже с учетом коррекции во второй половине дня и возвращения к 68,79 руб./$ американская валюта подешевела за неделю более чем на 3,3 руб. Курс евро потерял за неделю 2 руб., опустившись до 74,15 руб./€.

При этом американская валюта теряла позиции и на мировом рынке. По данным Investing.com, в пятницу индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) обновил семимесячный минимум, достигнув отметки 102,2 пункта, что на 2,7% ниже конца прошлой недели. Курс евро вырос за неделю на 1,7%, до отметки $1,082. Этому способствовали данные по занятости и инфляции в США, которые укрепили уверенность участников рынка в том, что ФРС снизит темпы повышения ставки (см. “Ъ” от 13 января).

Для укрепления рубля были и внутренние факторы, в числе которых сезонно сильный счет текущих операций и начало операций ЦБ на валютном рынке в рамках бюджетного правила. Первый квартал — традиционно самый благоприятный для рубля из-за сезонности текущего счета платежного баланса РФ, в частности, высокого предложения валюты от экспорта при низком спросе для импорта и туризма. «Импортеры меньше закупают товаров из-за низкого сезона, компании меньше погашают внешних долгов, спрос на валюту для туристических поездок за границу падает. В результате профицит торгового баланса в январе может составить около $10 млрд»,— оценивает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Поддержку российская валюта получила и на фоне применения нового бюджетного правила. О его запуске еще в декабре говорил глава Минфина Антон Силуанов. Поэтому, как отмечает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин, рынок закладывался на покупки юаней в ФНБ. Однако в связи с тем, что Минфин прогнозирует в январе недополучение бюджетом 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов, ЦБ будет продавать юани (на сумму 3,2 млрд руб. ежедневно), что поддержало курс российской валюты.

Эти продажи, по оценке Михаила Шульгина, составляют около 4% от средних ежедневных объемов операций с юанем в декабре. Однако возобновление бюджетного правила в поддержку рубля стало катализатором фиксации прибылей теми участниками рынка, которые переносили валютную позицию через новогодние каникулы, хеджируя риски российской валюты, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

При этом начало продаж юаней в рамках бюджетного правила, происшедшее в пятницу, вызвало разворот курсов во второй половине торгов. Участники рынка отмечают, что сработал принцип «покупай (рубль) на ожиданиях (интервенций) и продавай по факту (их начала)», причем во всех валютах. «Чтобы минимизировать арбитраж, курсы доллара и евро также следовали за вектором курса юаня к рублю. С точки зрения валютного рынка неважно, какую именно валюту продавать, рубль может укрепляться к большинству при нейтральной динамике всех этих валют»,— поясняет господин Евстифеев.

Вместе с тем в ближайшие недели главный аналитик ПСБ Егор Жильников не исключает укрепления рубля и возвращения курса доллара к уровню 65 руб./$ при условии отсутствия геополитических шоков. Котировки продолжат определяться преимущественно активностью экспортеров на рынке, операции со стороны которых усилятся по мере приближения налогового периода. В начале февраля Михаил Васильев не исключает умеренного ослабления рубля на фоне завершения январского налогового периода и вступления в силу нового пакета антироссийских санкций. Вместе с тем аналитики ждут усиления поддержки со стороны бюджетного правила. «С учетом снижения цен на нефть Brent и информации о росте дисконта цены Urals к Brent рынок может закладываться на то, что в ближайшие месяцы будет сохраняться ситуация с недополученными нефтегазовыми доходами и объемы продажи валюты из ФНБ могут возрасти, более заметно препятствуя ослаблению рубля или даже провоцируя его некоторое укрепление»,— отмечает Михаил Шульгин.

Виталий Гайдаев