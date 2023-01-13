Минобороны Белоруссии опровергло планы ограничивать выезд не прошедшим сверку военнообязанным

В Минобороны Белоруссии опровергли слова военкома Брестской области Олега Коновалова, который заявил, что для военнообязанных граждан, не прошедших сверку учетных данных, ограничат выезд за границу.

«К гражданам Республики Беларусь, которые не прошли проверку учетных данных военнообязанных, не будут применяться ограничения на выезд за пределы страны»,— сообщили в оборонном ведомстве республики.

В Минобороны Белоруссии отметили, что лица, не имевшие возможность пройти проверку учетных данных военнообязанных в 2022 году, могут сделать это в удобное время в комиссариатах по месту жительства.

13 января господин Коновалов заявил, что сверка данных военнообязанных в Белоруссии завершена. По его словам, в целом по республике процент сверенных составил около 95%, по Брестской области — более 97%.

«Ну, а начиная с февраля месяца для тех людей, которые не прошли сверку, скорее всего, будут применены ограничения на выезд с территории Республики Беларусь и, возможно, какие-то еще ограничения»,— сказал военком.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился проверить граждан, находящихся в запасе. После для сверки данных в военкоматы начали вызывать мужчин. В конце сентября президент говорил, что в Белоруссии не будут проводить мобилизацию. На многих военных объектах в Белоруссии накануне прошла проверка боеготовности. Минобороны приводит в готовность подразделения артиллерии.

Дарья Эрозбек