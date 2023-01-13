В санкционных списках разных стран около 8 тыс. российских физических и юридических лиц

К 31 декабря 2022 года в санкционных списках стран мира находилось 4832 физических лица и 2972 компании из России. Общее число российских фигурантов санкционных списков составляет 7804. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные проекта X-Compliance.

Всего в санкционных списках поименно перечислены 24, 1 тыс. фигурантов, таким образом, доля связанных с Россией среди них составляет около трети.

Кроме того, как отмечает X-Compliance, ограничения могут распространяться на «дочки» санкционных компаний. Под риском распространения санкций находятся 3,4 тыс. компаний. Под действием блокирующих санкций США могут оказаться 1561 компаний, неблокирующих — 1535.

Санкции против российских физлиц и юрлиц ввели ООН, США, Евросоюза, Великобритания, Швейцария, Нидерланды, Бельгия, Латвия, Польша, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Сингапур, Япония и Украина. Чаще всего санкции обновляли в США, Великобритании и ЕС.

По данным X-Compliance на начало 2022 года, в санкционных списках было 3 835 фигурантов (2 281 физлиц, 1 554 юрлиц), на конец третьего квартала — 5 530, 3 294 и 2 236 соответственно.

Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России после начала военной операции на Украине. В январе Евросоюз также анонсировал санкции за поставки оружия России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь идет прежде всего о Белоруссии и Иране.

Что происходит на 324-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко